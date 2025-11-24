Глава МИД Литвы доволен переговорами между Украиной и США в Женеве

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что доволен результатами переговоров между делегациями Украины и США, которые состоялись в Женеве 23 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского МИД приводит The Guardian.

Комментируя переговоры в Женеве, Будрис отметил, что "хорошо, что мы снова имеем (мирный) процесс", и приветствовал сигналы о том, что "переговоры постепенно улучшаются".

Однако он также предупредил, что некоторые вопросы, касающиеся безопасности Европы, нельзя обсуждать без Европы, поскольку "мы знаем, чего хочет Россия: Россия хочет развалить НАТО... вытеснить американцев из Европы и пересмотреть архитектуру безопасности" на континенте.

Накануне американские официальные лица, включая министра Сухопутных войск Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, встретились в Женеве с представителями Украины. Стороны обсудили план США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине.

После встречи в Женеве стороны заявили, что разработали "обновленный и доработанный рамочный документ по миру".

СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

