Кошта поговорив із Зеленським перед спецзустріччю лідерів ЄС щодо "мирного плану"
Президент Європейської ради Антоніу Кошта поспілкувався із українським президентом Володимиром Зеленським перед спеціальною зустріччю із європейськими лідерами, яка присвячена питанню врегулювання російсько-української війни.
Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".
Кошта заявив, що поспілкувався з Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".
"Єдина і скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – як для України, так і для Європи", – додав він.
Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний. Після цього Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.
А після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.
Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.