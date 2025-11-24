Кошта поговорил с Зеленским перед спецвстречей лидеров ЕС по поводу "мирного плана"

Президент Европейского совета Антониу Кошта пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским перед специальной встречей с европейскими лидерами, посвященной вопросу урегулирования российско-украинской войны.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Кошта заявил, что пообщался с Зеленским, "чтобы узнать его оценку ситуации".

"Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевой для обеспечения успешного результата мирных переговоров – как для Украины, так и для Европы", – добавил он.

Отметим, европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу 28-пунктного плана после того, как его передали Киеву на прошлой неделе, прежде чем составить свой собственный. После этого Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу в понедельник, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.

А после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ о мире.

