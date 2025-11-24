Польша выдвинула официальное обвинение за диверсии еще одному мужчине

Национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку в связи с диверсией на железной дороге.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Пшемыслав Новак, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о Владимире Б., который в настоящее время находится под стражей.

Прокурор обвинил Владимира Б. в пособничестве диверсиям на железнодорожной инфраструктуре 15-16 ноября.

Новак пояснил, что, согласно результатам расследования, Владимир Б. способствовал совершению преступления непосредственными исполнителями, помогая им разведать местность и подготовить дальнейшие действия. Теперь суд взял мужчину под стражу на три месяца.

19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилии не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного полотна между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

После этого Польша решила закрыть последнее функционирующее консульство РФ в Гданьске.