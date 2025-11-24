Зеленський і президент Литви поговорили про підсумки переговорів у Женеві

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, головною темою якої стали українсько-американські переговори у Женеві.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, він поінформував свого співрозмовника про результати переговорів між Україною і США.

"Ми погодилися з Гітанасом у тих питаннях, які зараз важливі для просування вперед, щоб забезпечити гарантований і надійний мир та безпеку", – додав він.

Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний. Після цього Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.

А після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

