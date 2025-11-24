Зеленский и президент Литвы обсудили итоги переговоров в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, главной темой которого стали украинско-американские переговоры в Женеве.
Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Зеленский, он проинформировал своего собеседника о результатах переговоров между Украиной и США.
"Мы согласились с Гитанасом в тех вопросах, которые сейчас важны для продвижения вперед, чтобы обеспечить гарантированный и надежный мир и безопасность", – добавил он.
Отметим, европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу 28-пунктного плана после того, как его передали Киеву на прошлой неделе, прежде чем составить свой собственный. После этого Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу в понедельник, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.
А после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ о мире.
Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.