В Румынии доставили в прокуратуру наемника, планировавшего антизападный переворот

Румынского наемника Горациу Потру, которого подозревают в организации попытки государственного переворота в Румынии и в связи с этим экстрадировали из Дубая, доставили в прокуратуру на допрос.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

23 ноября Горациу Потру в сопровождении стражи доставили в Генеральную прокуратуру для допроса по подозрениям относительно уклонения от уплаты налогов и отмывания средств в связи с деньгами, которые он заработал в Африке в Конго.

В июле прокуратура изъяла на территории Румынии 25 млн леев, 28 кг золота и 12 объектов недвижимости Потры в связи с этим расследованием. Следствие считает, что с июля 2023 по ноябрь 2024 года Потра получил около 72 млн румынских леев за "услуги по безопасности", которые оказывал в Конго.

Напомним, кроме того, Горациу Потра и его родственники, задержанные в сентябре в Дубае, фигурируют в деле о попытке организации государственного переворота в Румынии в конце 2024 года на фоне беспрецедентной отмены первого тура выборов.

По версии прокуратуры, вооруженная группа пыталась спровоцировать столкновения и осуществить "насильственные действия подрывного характера", угрожая национальной безопасности и "конституционному порядку" Румынии.

В деле фигурирует бывший кандидат в президенты Румынии, антизападный политик Келин Джорджеску, которого позже сняли с выборов на фоне подозрений во вмешательстве со стороны России.

16 сентября румынские прокуроры выдвинули официальные обвинения Джорджеску, Потре, его сыну и другим наемникам в организации насильственного государственного переворота.

В ноябре Потру экстрадировали из Дубая в Румынию и взяли под стражу.