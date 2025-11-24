Зеленський: українська делегація повертається із Женеви

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається додому після переговорів у швейцарській Женеві.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 24 листопада, Зеленський провів телефонну розмову прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре – вони обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю.

Він розповів Стьоре про перші результати роботи радників у Женеві.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів", – поділився український президент.

Він зазначив, що за підсумками доповідей Україна буде визначатися щодо подальших кроків, таймінгу.

"Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", – додав Зеленський.

Як відомо, на зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема, йтиметься про повагу до суверенітету України.

Зазначимо, ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.

