Зеленский: украинская делегация возвращается из Женевы

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация возвращается домой после переговоров в швейцарской Женеве.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 24 ноября, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре – они обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество.

Президент рассказал Стёре о первых результатах работы советников в Женеве.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров", – поделился украинский президент.

Он отметил, что по итогам докладов Украина будет определяться с дальнейшими шагами и таймингом.

"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто вместе с Украиной", – добавил Зеленский.

Как известно, на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении суверенитета Украины.

Отметим, СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

