ЗМІ: після критики ЄС з проєкту "мирного плану" США прибрали пункт про використання росактивів 

З останньої версії проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом, проти чого виступали європейські країни.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Зокрема, після переговорів у Женеві європейські посадовці висловили оптимізм з приводу того, що в останній версії проєкту тексту більше не згадується план про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України, за словами осіб, обізнаних з цим питанням.

Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд.

Європейські посадовці також висловили оптимізм з приводу того, що адміністрація Трампа співпрацює з Європою після того, як початковий план застав зненацька союзників Києва.

Раніше видання FT повідомило, що після переговорів у Женеві, за підсумками яких до початкової версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, кількість пунктів у ньому скоротилася з 28 до 19.

До того європейські посадовці непублічно обурювалися, що початкові пропозиції "мирного плану" США щодо використання росактивів на користь України загрожують їхнім переговорам у цьому напрямку.

Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії та заморожених активів РФ.