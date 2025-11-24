СМИ: после критики ЕС из проекта "мирного плана" США убрали пункт об использовании росактивов

Из последней версии проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством, против чего выступали европейские страны.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В частности, после переговоров в Женеве европейские чиновники выразили оптимизм по поводу того, что в последней версии проекта текста больше не упоминается план об использовании около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования усилий США по восстановлению Украины, по словам лиц, знакомых с этим вопросом.

Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд.

Европейские чиновники также выразили оптимизм по поводу того, что администрация Трампа сотрудничает с Европой после того, как первоначальный план застал врасплох союзников Киева.

Ранее издание FT сообщило, что после переговоров в Женеве, по итогам которых в первоначальную версию "мирного плана" команды Трампа внесли коррективы, количество пунктов в нем сократилась с 28 до 19.

До этого европейские чиновники непублично возмущались, что первоначальные предложения "мирного плана" США по использованию росактивов в пользу Украины угрожают их переговорам в этом направлении.

Европейский Союз настаивает, что именно он должен принимать решение о будущем санкций ЕС против России и замороженных активов РФ.