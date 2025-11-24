Премьер Литвы: если ситуация с Беларусью не изменится, граница будет закрыта

В связи с продолжением налетов метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву литовский премьер Инга Ругинене не исключает возможности повторного закрытия пограничных пунктов с этой страной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Политик отметила, что такое окончательное решение будет принято, если ситуация не изменится к лучшему.

"Возможно, мы закроем границу, и решение будет принято, если ситуация не улучшится", – заявила Ругинене журналистам в понедельник.

В связи с этим, отметила глава правительства Литвы, на этой неделе созывается заседание комиссии по национальной безопасности для обсуждения возможных мер противодействия продолжающимся действиям белорусского режима.

В то же время Ругинене отметила, что закрытие границы – не единственная мера, которую могут принять литовские власти, возможны и другие.

Комментируя критику в свой адрес по поводу закрытия границы и ее досрочного открытия, премьер заявила, что метеозонды летали и при прежней власти.

Отметим, в этот день в Литве заявили о "самой напряженной" ночи в ноябре из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: в результате этого в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.