Лишь 16% избирателей Трампа поддерживают, чтобы Украина отдала РФ территории для мира

Среди избирателей Трампа лишь 16% поддерживают позицию России о том, что Украина должна пойти на дальнейшие территориальные уступки ради мира.

Об этом свидетельствует опрос The Vandenberg Coalition, сообщает "Европейская правда".

Большинство избирателей Трампа по-прежнему возлагают ответственность на Владимира Путина за провал попыток договориться о прекращении огня между Россией и Украиной.

Вместе с тем, только 16% респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отдать ей больше территории. 46% поддерживают позицию Украины в этом вопросе, 39% имеют нейтральное отношение или не определились.

В целом избиратели Трампа хотят, чтобы война Путина закончилась. Впрочем, среди тех, кто был не полностью удовлетворен прогрессом администрации в выполнении предвыборного обещания Дональда Трампа "работать над тем, чтобы завершить войну в Украине", почти половина (46%) отметили, что более жесткая позиция в отношении России – через санкции, пошлины или другие формы давления – заставила бы их более благосклонно оценивать подход Трампа.

После того, как президент Трамп в конце октября объявил о расширении санкций против "Лукойла" и "Роснефти", 76% опрошенных заявили, что поддерживают санкции против российского энергетического экспорта. Этот показатель остается стабильным с июня 2025 года.

72% избирателей Трампа считают, что США в целом должны помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию Путина. Более половины этой группы конкретно поддерживает такие шаги, как передача Украине американских разведданных или продажа ракет Tomahawk, чтобы Украина могла наносить удары по целям внутри России.

83% опрошенных хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и только 15% выступают за то, чтобы полностью прекратить поддержку Украины.

Напомним, главы комитетов по иностранным делам в парламентах 20 стран Европы выступили с совместным заявлением-предостережением от таких условий мира, которые станут вознаграждением для России за развязанную войну.

