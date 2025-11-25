Выборы президента Франции: опросы предсказывают уверенную победу ультраправого кандидата

За полтора года до президентских выборов во Франции несмотря на неопределенность с составом участников гонки, исследования предсказывают уверенную победу представителю ультраправого "Национального объединения" Жордана Барделла.

Данные исследования Odoxa приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что невозможно предсказать, кто будет в списке кандидатов во втором туре президентских выборов 2027 года, особенно за полтора года до конечного срока. Но определенные тенденции медленно начинают вырисовываться. И они дают представление о балансе сил во французском обществе.

Одним из выводов исследования Odoxa стал тот факт, что ультраправое "Нацобъединение" уверенно доминирует как в первом, так и во втором туре при любых сценариях.

Если бы выборы президента Франции состоялись на этой неделе, то Барделла, которого называют наследником Марин Ле Пен, получил бы больше голосов, чем любой другой кандидат.

Odoxa сопоставила Барделла с лидером ультралевой "Непокоренной Франции" Жаном-Люком Меланшоном, умеренным левым Рафаэлем Глюксманом и бывшими премьер-министрами Габриэлем Атталем и Эдуаром Филиппом.

Опрос показал, что Барделла выиграет у Меланшона с результатом 74% и с меньшим преимуществом победит Глюксмана (58%), Атталя (56%) и Филиппа (53%).

В то же время авторы исследования призывают относиться к его результатам с осторожностью, ведь почти треть опрошенных на данном этапе не выражают своих предпочтений.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах.

В октябре высший административный суд Франции отклонил обжалование Ле Пен избирательных правил, из-за которых она пока не может баллотироваться в президенты в 2027 году.

В июле Европейский суд по правам человека также отклонил ходатайство Ле Пен, в котором она жаловалась на запрет баллотироваться в президенты в 2027 году.

