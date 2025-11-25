Україна очікує на організацію візиту Зеленського до США в листопаді

Українська сторона очікує, що ще у листопаді вдасться організувати візит президента Володимира Зеленського до США, щоб фіналізувати мирний план і досягти домовленості з Дональдом Трампом.

Про це у своєму Х написав секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Умєров, українська сторона високо оцінює "продуктивні та конструктивні зустрічі, що відбулися в Женеві", а також "наполегливі зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни".

За його словами, Україна і США дійшли спільної згоди щодо основних умов угоди, що обговорювалася в Женеві. Тепер сторони розраховують на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми сподіваємося організувати візит президента України до США в найближчий зручний термін у листопаді, щоб завершити останні кроки та укласти угоду з президентом Трампом", – підкреслив він.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Зеленський підтвердив, що найчутливіші питання для мирного врегулювання війни з Росією ще не погоджені, та що він обговорить їх з Трампом.

Водночас ЗМІ повідомляли, що цього тижня візит Зеленського до США не заплановано.