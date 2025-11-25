Украина ожидает организации визита Зеленского в США в ноябре

Украинская сторона ожидает, что еще в ноябре удастся организовать визит президента Владимира Зеленского в США, чтобы финализировать мирный план и достичь договоренности с Дональдом Трампом.

Об этом в своем Х написал секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Умеров, украинская сторона высоко оценивает "продуктивные и конструктивные встречи, состоявшиеся в Женеве", а также "настойчивые усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны".

По его словам, делегации Украины и США пришли к общему соглашению по основным условиям соглашения, которое обсуждалось в Женеве. Теперь стороны рассчитывают на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы надеемся организовать визит президента Украины в США в ближайший удобный срок в ноябре, чтобы завершить последние шаги и заключить соглашение с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Зеленский подтвердил, что самые чувствительные вопросы для мирного урегулирования войны с Россией еще не согласованы, и что он обсудит их с Трампом.

В то же время СМИ сообщали, что на этой неделе визит Зеленского в США не запланирован.