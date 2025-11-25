Сибіга повторив пропозицію про спільний захист неба після чергових БпЛА у Молдові та Румунії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повторив заклик до обміну досвідом та створення спільного із сусідами захисту неба після того, як у повітряний простір Молдови та Румунії вкотре залетіли російські БпЛА типу "Шахед".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своєму X.

Сибіга зазначив, що нові інциденти з порушенням повітряного простору сусідів російськими БпЛА є нагадуванням про те, що агресія РФ створює небезпеки не лише для України.

Він висловив солідарність з Румунією та Молдовою і засудив безвідповідальні дії РФ.

"Наша пропозиція для усіх європейських партнерів залишається в силі: Україна може ділитися досвідом, об’єднувати зусилля з партнерами, ми можемо будувати багаторівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, щоб разом захищати наше спільне європейське небо", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, Україна запропонувала свою підтримку Польщі після першого масового вторгнення російських БпЛА у вересні, а також Данії після масової появи невідомих БпЛА над її стратегічними об’єктами.

Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що інтеграція України з її бойовим досвідом у "східний щит ППО" Європи могла б бути ефективним рішенням для захисту неба над Україною та західними сусідами Росії і Білорусі.

Як повідомляли, вранці 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.