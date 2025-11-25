Сибига повторил предложение о совместной защите неба после залета БпЛА в Молдову и Румынию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига повторил призыв к обмену опытом и созданию совместной с соседями защиты неба после того, как в воздушное пространство Молдовы и Румынии в очередной раз залетели российские БПЛА типа "Шахед".

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своем X.

Сибига отметил, что новые инциденты с нарушением воздушного пространства соседей российскими БПЛА является напоминанием о том, что агрессия РФ создает опасности не только для Украины.

Он выразил солидарность с Румынией и Молдовой и осудил безответственные действия РФ.

"Наше предложение для всех европейских партнеров остается в силе: Украина может делиться опытом, объединять усилия с партнерами, мы можем строить многоуровневую интегрированную систему противовоздушной обороны, чтобы вместе защищать наше общее европейское небо", – отметил Сибига.

Напомним, Украина предложила свою поддержку Польше после первого массового вторжения российских БпЛА в сентябре, а также Дании после массового появления неизвестных БпЛА над ее стратегическими объектами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что интеграция Украины с ее боевым опытом в "восточный щит ПВО" Европы могла бы быть эффективным решением для защиты неба над Украиной и западными соседями России и Беларуси.

Как сообщалось, утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БпЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.