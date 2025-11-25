Фінляндія виступила з ідеєю часткового перемир’я для подальших обговорень "мирного плану"

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен розповіла, що у дискусіях з партнерами щодо останнього "мирного плану" команди Трампа виступила з ідеєю часткового перемир’я з Росією, наприклад, стосовно ударів по об’єктах енергетики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Валтонен зазначила, що сподівається на домовленість про припинення вогню цього тижня принаймні у якомусь форматі, і що Фінляндія виступила з такою пропозицією в обговореннях з партнерами.

За її словами, якщо Росія не погодиться на повне припинення вогню, можна спробувати домовлятись про часткове перемир’я, наприклад стосовно ударів по енергетичній інфраструктурі.

Еліна Валтонен наголосила, що бачить можливість обговорення комплексної мирної угоди лише після того, як буде зупинено бойові дії.

"Наша пропозиція – щоб якщо буде дотримуватися "дедлайн" з четвергом (27 листопада), то щоби у четвер почалося або часткове, або повноцінне припинення вогню", – сказала вона.

Водночас вона висловила скепсис щодо того, що Росія погодиться на якесь часткове перемир’я, та щодо шансів згоди РФ на підкоригований у дискусіях з Україною та Європою "мирний план" команди Трампа.

"Мені видається дуже малоймовірним, що Москва погодиться на якусь більш збалансовану мирну пропозицію – тому що вони не сигналізували про готовність відмовлятися від своїх цілей, чи погодитися на часткове перемир’я", – зазначила Валтонен.

Вона додала, що ОБСЄ могла би взяти на себе певну роль у моніторингу домовленості про припинення вогню. Нагадаємо, Фінляндія цьогоріч головує в ОБСЄ.

Як відомо, висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас скликала на 26 листопада позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ для обговорення "мирного плану" для припинення російсько-української війни.

США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

За даними ЗМІ, представники РФ вже відкинули оновлений мирний план. У вівторок очікується продовження переговорів американської і російської сторін в Абу-Дабі.