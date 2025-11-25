Финляндия выступила с идеей частичного перемирия для дальнейших обсуждений "мирного плана"

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что в дискуссиях с партнерами по последнему "мирному плану" команды Трампа выступила с идеей частичного перемирия с Россией, например, относительно ударов по объектам энергетики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Валтонен отметила, что надеется на договоренность о прекращении огня на этой неделе по крайней мере в каком-то формате, и Финляндия выступила с таким предложением в обсуждениях с партнерами.

По ее словам, если Россия не согласится на полное прекращение огня, можно попробовать договариваться о частичном перемирии, например относительно ударов по энергетической инфраструктуре.

Элина Валтонен подчеркнула, что видит возможность обсуждения комплексного мирного соглашения только после того, как будут остановлены боевые действия.

"Наше предложение – чтобы если будет соблюдаться „дедлайн" с четвергом (27 ноября), то чтобы в четверг началось или частичное, или полноценное прекращение огня", – сказала она.

В то же время она выразила скепсис относительно того, что Россия согласится на какое-то частичное перемирие, и относительно шансов согласия РФ на подкорректированный в дискуссиях с Украиной и Европой "мирный план" команды Трампа.

"Мне кажется очень маловероятным, что Москва согласится на какое-то более сбалансированное мирное предложение – потому что они не сигнализировали о готовности отказываться от своих целей, или согласиться на частичное перемирие", – отметила Валтонен.

Она добавила, что ОБСЕ могла бы взять на себя определенную роль в мониторинге договоренности о прекращении огня. Напомним, Финляндия в этом году председательствует в организации.

Как известно, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас созвала на 26 ноября внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения "мирного плана" для прекращения российско-украинской войны.

США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Во вторник ожидается продолжение переговоров американской и российской сторон в Абу-Даби.