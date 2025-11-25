Президент Фінляндії поговорив із Зеленським та генсеком НАТО щодо "мирного плану"

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що вранці 25 листопада поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, а також генсеком НАТО Марком Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Стубб зазначив, що вранці у вівторок окремо поговорив із Зеленським та з Марком Рютте, в обох розмовах брав участь також міністр оборони Фінляндії. Президент України повідомив йому про останні події.

"За майбутнє України має вирішувати Україна, а за європейську безпеку – Європа. Робота між Україною і США триває. Наступні дні будуть вирішальними у наших зусиллях для досягнення справедливого і сталого миру", – написав Александр Стубб.

Паралельно очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен повідомила, що у дискусіях з партнерами щодо останнього "мирного плану" команди Трампа виступила з ідеєю часткового перемир’я з Росією, наприклад, стосовно ударів по об’єктах енергетики.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

За даними ЗМІ, представники РФ вже відкинули оновлений мирний план. У вівторок очікується продовження переговорів американської і російської сторін в Абу-Дабі.

На 26 листопада скликали позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ для обговорення "мирного плану" для припинення російсько-української війни, на нього запрошений також очільник МЗС України Андрій Сибіга.