Президент Финляндии поговорил с Зеленским и генсеком НАТО о "мирном плане"

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что утром 25 ноября поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также генсеком НАТО Марком Рютте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Стубб отметил, что утром во вторник отдельно поговорил с Зеленским и с Марком Рютте, в обоих разговорах участвовал также министр обороны Финляндии. Президент Украины сообщил ему о последних событиях.

"За будущее Украины должна решать Украина, а за европейскую безопасность – Европа. Работа между Украиной и США продолжается. Следующие дни будут решающими в наших усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира", – написал Александр Стубб.

Параллельно глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что в дискуссиях с партнерами относительно последнего "мирного плана" команды Трампа выступила с идеей частичного перемирия с Россией, например, относительно ударов по объектам энергетики.

Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Во вторник ожидается продолжение переговоров американской и российской сторон в Абу-Даби.

На 26 ноября созвали внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения "мирного плана" для прекращения российско-украинской войны, на него приглашен также глава МИД Украины Андрей Сибига.