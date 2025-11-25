Полиция Германии проводит обыски в поисках авторов писем с угрозами взрывов
Немецкие правоохранители провели обыски в четырех федеральных землях в рамках расследования дела о сотнях электронных писем с угрозами взрывов в школах, на вокзалах и в других общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
По данным полиции и прокуратуры, обыски в западной земле Северный Рейн-Вестфалия, северной земле Нижняя Саксония и центральных землях Саксония-Анхальт и Гессен были направлены против четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних.
Подозреваемые обвиняются в "отправке сотен электронных писем с фейковыми угрозами взрывов в школах, центральных железнодорожных вокзалах, торговых центрах и других городских и общественных объектах по всей стране".
По данным федеральной прокуратуры, целью этих писем было "нарушить общественный порядок путем угроз совершения преступных деяний... чтобы вызвать как можно больше полицейских операций и создать как можно большую неопределенность среди населения".
Напомним, 17 ноября сообщалось, что берлинская полиция получила около 900 звонков от родителей после того, как в мессенджерах, в частности в Telegram, был распространен фейк о подготовке терактов в более чем 20 школах.
Тем временем в Молдове сообщают о росте количества фейковых сообщений о минировании.