Стармер: переговоры о мире в Украине "движутся в положительном направлении"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуальной встречи "коалиции решительных" во вторник оптимистично оценил последние переговоры по достижению "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Стармер сказал, что во время переговоров по американским "мирным" предложениям "был достигнут прогресс, и я приветствую некоторые из достижений, которые сейчас стали известны".

Он добавил, что Украина "предложила некоторые конструктивные изменения" к проекту США, которые поддержали европейские советники по национальной безопасности.

"Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодняшние признаки указывают на то, что большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский. – Ред.), может быть принята", – сказал британский премьер.

Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что "наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру" между Украиной и Россией.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".