Лукашенко заявил, что ситуацию с грузовиками Литвы должны решать МИД стран

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать министерства иностранных дел обеих стран.

Об этом он заявил во время встречи с секретарем Совета безопасности, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Лукашенко заявил, что вся ситуация с литовскими грузовиками была "абсурдной на политическом уровне".

"Пусть министерства иностранных дел нашей страны и Литвы встретятся и решат эту ситуацию", – сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил также, что в стране находится около 1800 водителей из Литвы и автомобилей с литовскими номерными знаками, с которыми "есть договоренность" о разговоре с секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем в воскресенье, 30 ноября.

"Литва открыла границу. Понятно, что она не хочет признавать свою вину. Но нам это не нужно – люди видят, кто прав, а кто виноват. Водители грузовиков ни в чем не виноваты, как и транспортные организации – это была политическая ерунда", – сказал Лукашенко.

Отметим, в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.

На фоне этого Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь.

По состоянию на 24 ноября Беларусь продолжала блокировать выезд грузовиков.