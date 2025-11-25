Трамп: "Мы очень близки к соглашению"

Американский президент Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу "мирного соглашения" в российско-украинской войне.

Об этом он сказал в кулуарах во время ежегодного помилования индейки в Белом доме по случаю праздника Дня благодарения, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Комментарии Трампа прозвучали во вторник, 25 ноября, после того, как министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби встречался с российской делегацией, что, по словам его представителя, было "успешно".

"Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Мы узнаем", – сказал американский президент.

Также он в очередной раз добавил, что думал, что урегулирование российско-украинской войны будет „проще".

"Но, думаю, мы делаем прогресс", – добавил Трамп.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".