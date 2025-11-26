Трамп каже, що дедлайнів для укладання "мирної угоди" щодо України немає

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював жодних дедлайнів для укладання "мирної угоди" з врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спитали, чи лишається актуальною дата 27 листопада (День подяки), яка неодноразово звучала у медіа як крайній термін для ухвалення "мирного плану".

"У мене немає дедлайну. Я просто... Знаєте, що для мене є дедлайном? Коли все закінчиться. І я думаю, що наразі всі втомилися воювати. Вони програють. Вони втрачають занадто багато людей", – відповів Трамп.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.