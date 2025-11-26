Трамп говорит, что дедлайнов для заключения "мирного соглашения" по Украине нет
Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливал никаких дедлайнов для заключения "мирного соглашения" по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.
Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".
У Трампа спросили, остается ли актуальной дата 27 ноября (День благодарения), которая неоднократно звучала в СМИ как крайний срок для принятия "мирного плана".
"У меня нет дедлайна. Я просто... Знаете, что для меня является дедлайном? Когда все закончится. И я думаю, что сейчас все устали воевать. Они проигрывают. Они теряют слишком много людей", – ответил Трамп.
Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".
СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.