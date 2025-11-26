СМИ: глава делегации США в Киеве пугал Украину поражением, если война продолжится

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время визита в Киев, когда передал Украине "мирный план" из 28 пунктов, заявил украинским чиновникам о "нависающей угрозе поражения" и ухудшении переговорных позиций Киева, если боевые действия будут продолжаться дальше.

Об этом со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

Во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве Дрисколл сказал им, что украинские военные на фронте находятся в трудном положении и есть "нависающая угроза поражения".

Также американский министр сказал, что Россия наращивает масштабы и интенсивность воздушных ударов и "может воевать вечно", что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться, поэтому лучше договариваться о каком-то мире сейчас, а не тогда, когда переговорная позиция станет еще слабее.

Кроме того, американская делегация заявила, что американский ОПК не будет успевать поставлять Украине оружие, в том числе ракеты к системам ПВО, в таких темпах, чтобы защитить инфраструктуру и население.

"В целом месседж был такой, что "вы проигрываете и вам надо соглашаться на сделку", – сказал один из анонимных собеседников.

Также СМИ узнали, что в российской переговорной команде хотели, чтобы Уиткофф подал "мирный план" РФ как придуманный США.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Уиткоффу и Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новых территорий.

По данным CNN, США и Украина еще имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.