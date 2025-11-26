Оружие в грузовике, задержанном на границе Молдовы и Румынии, якобы из Украины

Молдовские следователи считают, что контрабандное оружие в задержанном на границе с Румынией грузовике поступило из Украины; среди прочего, в грузе был сбитый аппарат типа "Шахед".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратура Молдовы сообщила новые детали о грузовике с оружием, который задержали на пункте пропуска "Албица". Считают, что оружие ввезли в Молдову через курьера, который "регулярно ездил на грузовике из Украины". Он якобы получил оружие от неустановленных лиц на территории Украины.

"По данным, полученным в ходе расследования в рамках сотрудничества с Румынией, в качестве вещественных доказательств определены следующие предметы: 18 элементов боеприпасов типа 2, то есть комплектующие к боеприпасам, восемь элементов боеприпасов типа 1, то есть полностью укомплектованные боеприпасы, пусковая установка класса "земля-воздух", дрон типа "Герань-2", состоящий из нескольких отдельных элементов после того, как его сбили", – сообщили в прокуратуре.

На фюзеляже беспилотника заметны следы осколочного поражения, двигатель был в разобранном состоянии, взрывчатых веществ в нем не было.

Следствие считает, что боеприпасы перевозили несколькими рейсами, а в Молдове их забирали сообщники.

Пока не найдено доказательств, что оружие как-то связано со складами на территории Молдовы, в частности с известным складом в Колбасной на территории непризнанного Приднестровья.

Для пересечения границы груз оформили как "металлоизделия", а пунктом назначения указали Израиль.

Лица, которых установили как ответственных за заполнение документации и организацию отправки, имеют статус обвиняемых и находятся под арестом.

О задержании грузовика сообщили неделю назад.

Напомним, 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства российскими беспилотниками, атаковавшими Украину.

В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БпЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

В Румынии БпЛА, похожий на "Герберу", упал во дворе частного дома более чем в 100 км от границы с Украиной.