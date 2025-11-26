У Литві закликають США до жорсткішої позиції щодо РФ на тлі просування "мирного плану"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у середу закликав Сполучені Штати зайняти жорсткішу позицію щодо Росії на тлі того, як адміністрація Дональда Трампа просуває план, спрямований на припинення війни Москви проти України.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Будріс зазначив, що останні дипломатичні зусилля підкреслюють необхідність вжиття рішучих заходів, якщо Росія не дотримається узгоджених термінів.

"Можливо, це ще раз підкреслило, з яким іноземним діячем, з яким гравцем у міжнародних відносинах ми маємо справу. Я говорю про Росію. Ми можемо встановлювати терміни, але дуже важливо дотримуватися їх і чітко визначити, що буде, якщо вони не будуть дотримані", – сказав він.

За словами глави МЗС Литви, якщо Росія проігнорує встановлені терміни, "мають бути санкції, штрафи, якісь наслідки".

"Нема потреби тиснути на Україну; тиснути потрібно на Росію", – наголосив він.

Будріс висловив сподівання, що адміністрація США посилить свою позицію щодо Москви в міру просування плану.

Він похвалив українську переговорну команду як "сильну і спроможну", додавши, що Київ продемонстрував значну гнучкість.

"Я б дуже хотів бачити таке ж і з боку Росії", – сказав Будріс.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.