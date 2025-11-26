В Литве призывают США к более жесткой позиции в отношении РФ на фоне продвижения "мирного плана"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в среду призвал Соединенные Штаты занять более жесткую позицию в отношении России на фоне того, как администрация Дональда Трампа продвигает план, направленный на прекращение войны РФ против Украины.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будрис отметил, что последние дипломатические усилия подчеркивают необходимость принятия решительных мер, если Россия не будет придерживаться согласованных сроков.

"Возможно, это еще раз подчеркнуло, с каким иностранным деятелем, с каким игроком в международных отношениях мы имеем дело. Я говорю о России. Мы можем устанавливать сроки, но очень важно соблюдать их и четко определить, что будет, если они не будут соблюдаться", – сказал он.

По словам главы МИД Литвы, если Россия проигнорирует установленные сроки, "должны быть санкции, штрафы, какие-то последствия".

"Нет необходимости давить на Украину; давить нужно на Россию", – подчеркнул он.

Будрис выразил надежду, что администрация США усилит свою позицию в отношении Москвы по мере продвижения плана.

Он похвалил украинскую переговорную команду как "сильную и способную", добавив, что Киев продемонстрировал значительную гибкость.

"Я бы очень хотел видеть такое же и со стороны России", – сказал Будрис.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

По данным CNN, США и Украина еще имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.