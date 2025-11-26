В Грузии приговорили одного из лидеров оппозиции к полутора годам тюремного заключения

Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Мелия к полутора годам тюремного заключения за оскорбление судьи.

Об этом пишет SOVA, передает "Европейская правда".

Тбилисский городской суд признал Мелия виновным в оскорблении судьи Ираклия Швангирадзе и приговорил его к тюремному заключению сроком на 1 год и 6 месяцев. Отсчет срока наказания начинается с 20 июня 2025 года.

Судья Элене Гогуадзе заявила, что не назначила штраф в качестве наказания, поскольку имел место "рецидив преступления".

Судья отметила, что когда речь идет о рецидиве, к сроку наказания должен добавляться один год.

Напомним, обвинение Мелия было предъявлено по статье 366 Уголовного кодекса Грузии (неуважение к суду, выраженное оскорблением судьи), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция задержала Нику Мелия 29 мая. На следующий день состоялось судебное заседание по делу о неявке на заседание временной следственной комиссии парламента, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечается, во время заседания, обращаясь к судье Звиаду Швангирадзе, Мелия плеснул в него водой.

Фото: SOVA

Обратим внимание, что Ника Мелия уже осужден по делу о невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Ему назначено 8 месяцев лишения свободы, а также запрещено занимать государственные должности сроком на 2 года.

В декабре 2024 года четыре крупнейшие оппозиционные силы Грузии обратились в Евросоюз на фоне утверждения кандидата от "Грузинской мечты" и экс-футболиста Михеила Кавелашвили новым президентом – среди подписантов был Мелия.

Уже в феврале 2025 года грузинские правоохранители задержали несколько демонстрантов, участвовавших в акции протеста возле торгового центра Tbilisi Mall, среди участников был Мелия.