У Ліверпулі визнав вину чоловік, який наїхав на людей під час святкування футбольних фанатів

Британець, який травмував понад 130 осіб, врізавшись на автомобілі в натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду в травні, визнав себе винним за 31 пунктом звинувачення, включно з дев'ятьма випадками умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як пише агентство, у середу, 26 листопада, 53-річний Пол Дойл "ридав" у залі суду Ліверпуля, коли в перший день свого судового процесу змінив свою позицію і визнав себе винним.

У вересні він ще заперечував свою провину.

Дойл неодноразово плакав, коли йому зачитали 31 пункт звинувачення, і просто відповідав: "Винен".

Вирок буде винесено наступного місяця. До звинувачень також входили 17 пунктів про спробу заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і небезпечне водіння.

Інцидент стався 26 травня. Тоді автомобіль наїхав на людей неподалік місця, де фанати місцевого футбольного клубу відзначали перемогу в Премʼєр-лізі.

