В Ливерпуле признал вину мужчина, въехавший в толпу на праздновании футбольных фанатов

Британец, который травмировал более 130 человек, врезавшись на автомобиле в толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в мае, признал себя виновным по 31 пункту обвинения, включая девять случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как пишет агентство, в среду, 26 ноября, 53-летний Пол Дойл "рыдал" в зале суда Ливерпуля, когда в первый день своего судебного процесса изменил свою позицию и признал себя виновным.

В сентябре он еще отрицал свою вину.

Дойл неоднократно плакал, когда ему зачитали 31 пункт обвинения, и просто отвечал: "Виновен".

Приговор будет вынесен в следующем месяце. В обвинения также входили 17 пунктов о попытке причинения тяжких телесных повреждений и опасном вождении.

Инцидент произошел 26 мая. Тогда автомобиль наехал на людей недалеко от места, где фанаты местного футбольного клуба отмечали победу в Премьер-лиге.

Отметим, 20 ноября, рождественская ярмарка в немецком городе Магдебург открылась на фоне опасений о безопасности, вызванных смертельным терактом почти год назад.

Опасения относительно ярмарки возникли после того, как 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб аль Абдулмохсен, работавший в Германии врачом, протаранил своим автомобилем толпу на ярмарке, убив шестерых и покалечив более 300, в том числе гражданку Украины.

На прошлой неделе над мужчиной начался суд.