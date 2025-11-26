Сибіга та глава МЗС Латвії спільно поінформували європейських колег щодо мирного процесу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та його латвійська колега Байба Браже виступили на Раді міністрів закордонних справ ЄС, де поінформували європейських союзників щодо поточного імпульсу у мирному процесі.

Про це український міністр повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як відомо, Браже наразі перебуває із візитом в українській столиці. Вона та Сибіга звернулися до Ради міністрів закордонних справ ЄС у режимі онлайн, аби поінформувати їх про поточний імпульс у мирному процесі, останні події та "роботу над реалістичними рішеннями".

Сибіга також поінформував міністрів ЄС про те, що Росія продовжує тероризувати цивільне населення та критичну інфраструктуру, навіть попри зусилля з досягнення миру.

Сибіга закликав колег з ЄС продовжувати посилювати підтримку України та тиск на Росію, зокрема через 20-й пакет санкцій ЄС та рішення про повне використання заморожених російських активів для нашої оборони та відновлення.

Як писала "ЄвроПравда", висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС заявила, що внесок ЄС у надання гарантій безпеки Україні полягатиме у фінансуванні, тренуванні та підтримці оборонної промисловості.

Також цього ж дня вона заявила, що в оприлюдненому ЗМІ першому проєкті "мирного плану" для України не містилося жодної поступки чи зобов’язання з боку держави-агресора Росії.