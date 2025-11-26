Сибига и глава МИД Латвии совместно проинформировали европейских коллег о мирном процессе
Министр иностранных дел Андрей Сибига и его латвийская коллега Байба Браже выступили на Совете министров иностранных дел ЕС, где проинформировали европейских союзников о текущем импульсе в мирном процессе.
Об этом украинский министр сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Как известно, Браже сейчас находится с визитом в украинской столице. Она и Сибига обратились к Совету министров иностранных дел ЕС в режиме онлайн, чтобы проинформировать их о текущем импульсе в мирном процессе, последних событиях и "работе над реалистичными решениями".
Сибига также проинформировал министров ЕС о том, что Россия продолжает терроризировать гражданское население и критическую инфраструктуру, даже несмотря на усилия по достижению мира.
Сибига призвал коллег из ЕС продолжать усиливать поддержку Украины и давление на Россию, в частности через 20-й пакет санкций ЕС и решение о полном использовании замороженных российских активов для нашей обороны и восстановления.
Как писала "ЕвроПравда", высокий представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности политики Кая Каллас после внеочередной видеоконференции министров иностранных дел ЕС заявила, что вклад ЕС в предоставление гарантий безопасности Украине будет заключаться в финансировании, тренировке и поддержке оборонной промышленности.
Также в этот же день она заявила, что в обнародованном СМИ первом проекте "мирного плана" для Украины не содержалось ни одной уступки или обязательства со стороны государства-агрессора России.