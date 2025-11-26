Пісторіус каже, що Німеччина більше не може покладатися на сталість міжнародних союзів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна повинна переглянути свою геополітичну роль, щоб адаптуватися до ситуації, в якій незрозуміло, на які союзи можна покладатися і які з них збережуться в майбутньому.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи перед депутатами парламенту, Пісторіус зазначив, що останні переговори щодо закінчення війни в Україні продемонстрували зміну глобальних владних структур.

"Геополітична шахівниця швидко змінюється, її схеми, її розташування. Альянси змінюються швидше, ніж можна було уявити раніше", – сказав він.

Він наголосив, що для німців у Європейському Союзі та НАТО це означає, що країна повинна переглянути свою позицію "на цій геополітичній шахівниці".

"Ми не знаємо, на які альянси ми ще зможемо покладатися в майбутньому і як довго вони протримаються", – додав Пісторіус.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.

