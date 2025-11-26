Писториус говорит, что Германия больше не может полагаться на постоянство международных союзов

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна должна пересмотреть свою геополитическую роль, чтобы адаптироваться к ситуации, в которой непонятно, на какие союзы можно полагаться и какие из них сохранятся в будущем.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая перед депутатами парламента, Писториус отметил, что последние переговоры по окончанию войны в Украине продемонстрировали изменение глобальных властных структур.

"Геополитическая шахматная доска быстро меняется, ее схемы, ее расположение. Альянсы меняются быстрее, чем можно было представить ранее", – сказал он.

Он подчеркнул, что для немцев в Европейском Союзе и НАТО это означает, что страна должна пересмотреть свою позицию "на этой геополитической шахматной доске".

"Мы не знаем, на какие альянсы мы еще сможем полагаться в будущем и как долго они продержатся", – добавил Писториус.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение относительно трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.

