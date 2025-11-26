Венгрия резко увеличит поставки нефти в Сербию из-за влияния санкций США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию, поскольку поставки на нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, находятся на грани прекращения из-за санкций США.

Об этом он сказал в сербском Белграде, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Сийярто сообщил, что MOL удвоила поставки в Сербию в ноябре, а в декабре поставит в 2,5 раза больше, чем обычно.

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы помочь обезопасить поставки нефти в Сербию", – сказал он после встречи с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Это происходит на фоне обострения ситуации вокруг NIS, ведь накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград даст российским владельцам – "Газпром нефти" (44,9%) и "Газпрому" (11,3%) – 50 дней, чтобы продать свои доли. Если этого не произойдет, правительство готово перенять управление компанией и сделать предложение о ее выкупе.

Белград ожидает решения от Управления контроля за иностранными активами США относительно лицензии на деятельность предприятия – от него зависит, сможет ли NIS продолжить работу.

На фоне этого во время встречи с Сийярто сербская министр подчеркнула, что правительство "готово принять все необходимые решения, чтобы избежать остановки производства".

В начале октября NIS не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Отметим, 15 ноября Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS.