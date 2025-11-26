Укр Рус Eng

Венгрия резко увеличит поставки нефти в Сербию из-за влияния санкций США

Новости — Среда, 26 ноября 2025, 18:40 — Уляна Кричковская

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию, поскольку поставки на нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, находятся на грани прекращения из-за санкций США.

Об этом он сказал в сербском Белграде, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Сийярто сообщил, что MOL удвоила поставки в Сербию в ноябре, а в декабре поставит в 2,5 раза больше, чем обычно.

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы помочь обезопасить поставки нефти в Сербию", – сказал он после встречи с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Это происходит на фоне обострения ситуации вокруг NIS, ведь накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград даст российским владельцам – "Газпром нефти" (44,9%) и "Газпрому" (11,3%) – 50 дней, чтобы продать свои доли. Если этого не произойдет, правительство готово перенять управление компанией и сделать предложение о ее выкупе.

Белград ожидает решения от Управления контроля за иностранными активами США относительно лицензии на деятельность предприятия – от него зависит, сможет ли NIS продолжить работу.

На фоне этого во время встречи с Сийярто сербская министр подчеркнула, что правительство "готово принять все необходимые решения, чтобы избежать остановки производства".

В начале октября NIS не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Отметим, 15 ноября Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS.

Сербия Венгрия Сийярто Энергетика
