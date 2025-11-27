Глава МЗС Естонії: реальний мирний план щодо України містить лише два пункти

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що навіть якщо США, Україна та Європа досягнуть якогось плану щодо мирного врегулювання, його суть повинна полягати в тому, що господар Кремля Путін змінить свої цілі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра наводить ERR.

Тсахкна зазначив, що реальний мирний план складається всього з двох пунктів: тиск на Росію і підтримка України.

Крім того, за словами міністра, сам Путін жодним чином не коментує план, а також не демонструє ознак готовності змінити свої агресивні наміри.

"Але поки що він не виявляє готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми все ще далекі від миру", – підкреслив міністр.

Тсахкна також вважає, що дії Росії та її правителя Владіміра Путіна не дають жодних ознак, що миру в Україні можна досягти найближчим часом.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі активізації мирних переговорів заявляв, що у російсько-українській війні не має бути миру за рахунок капітуляції.

Своєю чергою головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала західних лідерів не потрапляти в пастку обговорення обмежень щодо армії України під час мирних переговорів з Росією.