Глава МИД Эстонии: реальный мирный план по Украине содержит только два пункта

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана по мирному урегулированию, его суть должна заключаться в том, что хозяин Кремля Путин изменит свои цели.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра приводит ERR.

Тсахкна отметил, что реальный мирный план состоит всего из двух пунктов: давление на Россию и поддержка Украины.

Кроме того, по словам министра, сам Путин никак не комментирует план, а также не демонстрирует признаков готовности изменить свои агрессивные намерения.

"Но пока что он не проявляет готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", – подчеркнул министр.

Тсахкна также считает, что действия России и ее правителя Владимира Путина не дают никаких признаков, что мира в Украине можно достичь в ближайшее время.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус на фоне активизации мирных переговоров заявлял, что в российско-украинской войне не должно быть мира за счет капитуляции.

В свою очередь главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас призвала западных лидеров не попадать в ловушку обсуждения ограничений по армии Украины во время мирных переговоров с Россией.