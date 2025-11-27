РФ закрывает консульство Польши в Иркутске в ответ на аналогичный шаг Варшавы

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске в ответ на аналогичный шаг польской стороны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, пишет "Европейская правда".

Это шаг российской стороны последовал после того, как Польша решила закрыть консульство России в Гданьске, что стало реакцией на две диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

27 ноября в МИД РФ вызвали посла Польши, которому вручили ноту, где говорилось об отзыве разрешения на работу генконсульства в Иркутске.

"Российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске", – говорится в заявлении.

В польском МИД ранее заявили, что российское консульство в Гданьске будет закрыто до полуночи 23 декабря. Сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши до указанной даты.

Закрытие консульства в Гданьске означает, что в Польше останутся только российские дипломаты из посольства в Варшаве.

18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В МИД Украины в комментарии по случаю отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.