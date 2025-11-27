Зеленський і глава уряду Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію після Женеви

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із главою уряду Нідерландів Діком Схоофом щодо дипломатичної ситуації після зустрічей на рівні радників у Женеві.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський та Схооф поспілкувалися щодо актуальної дипломатичної ситуації після засідання "коаліції рішучих", а також після зустрічей на рівні радників у Женеві.

"Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", – сказав український президент.

Він поінформував главу уряду Нідерландів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам – Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу – фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

За даними ЗМІ, Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

У четвер, 27 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

