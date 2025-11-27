Зеленский и глава правительства Нидерландов обсудили дипломатическую ситуацию после Женевы

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Нидерландов Диком Схоофом дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский и Схооф обсудили актуальную дипломатическую ситуацию после заседания "коалиции решительных", а также после встреч на уровне советников в Женеве.

"Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной", – сказал украинский президент.

Он проинформировал главу правительства Нидерландов о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

СМИ также писали, что Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

В четверг, 27 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

