Фіцо накинувся на студента, який започаткував "крейдяний протест" проти уряду

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що студента Міхала Муро, дії якого спровокували хвилю так званих "крейдяних протестів" проти словацької влади, могла підкупити опозиція, а сам він курить марихуану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Під час виступу в парламенті у четвер Фіцо згадав про історію 19-річного школяра Міхала Муро, якого поліція допитала через малюнок на асфальті зі словами "Фіцо зрадник" і "Який на смак член Путіна?"

За словами словацького премʼєра, поруч із Муро стояла депутатка опозиційної "Прогресивної Словаччини" Дарина Лущикова, яка нібито впливала на дії хлопця (і Лущикова, і Муро це заперечили).

"Хлопець, мабуть, був там не просто так, сам за себе. Ми, мабуть, не наївні і можемо уявити, що, можливо, він отримав кілька євро на марихуану і намалював на тротуарі те, що хотів, звичайно, тому що така мотивація завжди дуже велика", – сказав він.

У "Прогресивній Словаччині" вже відреагували на слова Фіцо, поширивши уривок з його виступу в парламенті зі словами "Нам теж бракує слів".

Останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Під час зустрічі зі старшокласниками Фіцо спровокував протест учнів.

Читайте також: Революція починається у школі. Як влада Словаччини увійшла у протистояння з молоддю.