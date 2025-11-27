Фицо набросился на студента, который начал "меловой протест" против правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что студент Михал Муро, действия которого спровоцировали волну так называемых "мелочных протестов" против словацких властей, мог быть подкуплен оппозицией, а сам он курит марихуану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Во время выступления в парламенте в четверг Фицо вспомнил об истории 19-летнего школьника Михала Муро, которого полиция допросила из-за рисунка на асфальте со словами "Фицо предатель" и "На вкус как член Путина?".

По словам словацкого премьера, рядом с Муро стояла депутат оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Дарина Лущикова, которая якобы влияла на действия парня (и Лущикова, и Муро это опровергли).

"Парень, видимо, был там не просто так, сам за себя. Мы, видимо, не наивны и можем представить, что, возможно, он получил несколько евро на марихуану и нарисовал на тротуаре то, что хотел, конечно, потому что такая мотивация всегда очень велика", – сказал он.

В "Прогрессивной Словакии" уже отреагировали на слова Фицо, распространив отрывок из его выступления в парламенте со словами "Нам тоже не хватает слов".

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Во время встречи со старшеклассниками Фицо спровоцировал протест учеников.

