В Испании взяли под стражу бывшего соратника премьера по коррупционному делу

Верховный суд Испании в четверг распорядился взять под стражу без права на освобождение бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его помощника Колдо Гарсия в рамках антикоррупционного расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Абалоса, который до сих пор является членом парламента Испании, и его помощника обвиняют в членстве в преступной организации, взяточничестве, инсайдерской торговле, злоупотреблении влиянием и растрате.

Судья Верховного суда Испании Леопольдо Пуэнте объявил о мерах пресечения из-за "чрезвычайного риска побега" ввиду предстоящего судебного процесса и серьезности обвинений.

Это первый случай, когда действующий член парламента в Испании попадет в тюрьму во время исполнения своих обязанностей в Конгрессе. Он лишится права голоса и зарплаты, а законодатели вскоре решат, что делать с его мандатом.

Абалос был членом парламента Испании с 2009 года, но в прошлом году после объявления обвинений его исключили из Социалистической рабочей партии премьера Педро Санчеса. С тех пор он работал как независимый депутат.

Ситуация с Абалосом – не первый случай, когда окружение Санчеса попало в коррупционные скандалы, которые бьют по нему и его правительству.

Под следствием находится жена испанского премьера Бегонья Гомес, которую обвиняют в торговле влиянием и коррупции. Санчес и правительство отрицают эти обвинения, утверждая, что следствие имеет политическую мотивацию.

Брат Санчеса также находится под следствием по уголовному делу о вероятном злоупотреблении влиянием, связанном с тем, как он получил работу в региональной администрации. Премьер отвергает эти обвинения как политически мотивированные.