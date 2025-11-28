СМИ: премьер Бельгии резко критикует план ЕС по использованию росактивов для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

Об этом сообщает Euractiv, который ознакомился с письмом бельгийского премьера в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, информирует "Европейская правда".

Де Вевер аргументировал свои критические высказывания тем, что такая схема является "принципиально неправильной" и может поставить Бельгию в уязвимое положение.

В письме к фон дер Ляйен он пишет, что это предложение может нанести ущерб репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.

"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", – написал де Вевер.

В письме глава бельгийского правительства выражает удивление тем, что он назвал "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.

Он отметил, что Комиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает озабоченность Бельгии.

Премьер также пишет, что этот план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.

Де Вевер повторил свои условия: страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear, в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов, а другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.

В качестве альтернативы он призвал страны ЕС предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета.

Он также предупредил, что поспешное внедрение схемы с активами может помешать мирным переговорам между Украиной и Россией.

"Поспешное внедрение предложенной схемы репарационных займов будет иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать достижению окончательного мирного соглашения", – написал де Вевер.

Он добавил, что ЕС должен выбрать между сохранением активов в замороженном состоянии до конца войны для поддержки восстановления или использованием их сейчас для финансирования военных усилий Украины – но не обоими вариантами одновременно.

СМИ ранее сообщали, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.

В понедельник Европейская комиссия заявила, что продолжает работу над подготовкой проекта предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-27 годах, несмотря на переговоры по мирному плану для Украины.

План ЕС по репарационному займу Украине с использованием российских активов затормозился из-за оговорки Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.