Испания впервые за более чем 30 лет выявила случаи чумы свиней

Испания впервые с 1994 года обнаружила случаи африканской чумы свиней.

Об этом сообщило в пятницу, 28 ноября, Министерство сельского хозяйства, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вспышку болезни обнаружили после того, как два диких кабана, найденные мертвыми вблизи Барселоны, дали положительный результат на вирус.

По данным Министерства сельского хозяйства, Испания является ведущим производителем свинины в ЕС, на ее долю приходится примерно четверть производства ЕС, опережая Германию.

Министерство уведомило об этом инциденте Европейский Союз и приняло чрезвычайные меры в пострадавшем районе, призвав свиноводческие фермы усилить меры безопасности, пока следователи выясняют источник инфекции.

Вирус, который безвреден для людей, но смертелен для свиней, в последние годы распространяется на запад Европы.

Осенью 2024 года за два месяца, когда в Италии зафиксировали рост заболеваемости чумой свиней, местные фермеры уничтожили десятки тысяч этих домашних животных, а убытки оцениваются сотнями миллионов евро.

Отметим, 11 ноября писали, что чешской ферме пришлось уничтожить более 20 тысяч уток из-за обнаруженной вспышки птичьего гриппа.

Вспышки фиксировали и в ряде других стран Европы, во многих фермерам запретили выпускать птицу на улицу, чтобы изолировать от контактов с дикими птицами.

В Германии из-за вспышки птичьего гриппа забили более полумиллиона животных.